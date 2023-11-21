لجنة التخطيط المحلي بقوص تناقش مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

ترأست هبة الفولي نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اجتماع لجنة التخطيط المحلي لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للوحدة للعام المالي 2024-2025، والعام المالي 2025- 2026، وذلك في حضور لفيف من مديري الادارات والمصالح الحكومية بالمدينة.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية والتي جاء جزءاً منها مكملا لخطط التنمية للاعوام السابقة بهدف إحداث طفرة تنموية شاملة تنسجم وتتكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية علي ارض الواقع.

استعرض نائب رئيس المركز هبه الفولي المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوي برامج الرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين البيئة واقامة حدائق عامة والارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وكذا اعمال صيانة واصلاح بمعدات الحملة الميكانيكية فضلا عن رفع كفاءة المبني، مشيرة إلى أن كافة المشروعات المدرجة تهدف في نهاية المطاف الي تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

وأضافت هبة الفولي نائب رئيس المركز أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعاتها أيضًا تطوير الميادين العامة واعمال تجميل بشوارع الرئيسية فضلا عن تطوير منظومة اعمدة الانارة موجهةً، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في اعتماد مستهدفات الخطط الاستثمارية للعام المالي الجديد.