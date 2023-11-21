بالخطوات.. حضري كيكة بحشوة النوتيلا اللذيذة

الكيك من الحلويات المفضلة لدى الجميع؛ لسرعة وسهولة تحضيرها، لذا نقدم لك طريقة عمل كيكة بحشوة النوتيلا لمذاق لذيذ وشهي.

كيكة بحشوة النوتيلا

طريقة عمل كيكة بحشوة النوتيلا

المقادير

- بيض : 4 حبات

- فانيليا : 3 ملاعق صغيرة

- دقيق : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- قرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زبدة : كوب (غير مملحة)

- سكر : كوب

- شوكولاتة نيوتيلا : ثلاث أرباع الكوب

طريقة التحضير

أدخلي شوكولاتة النوتيلا إلى المايكرويف لمدة 5 ثوانٍ فقط حتى تصبح دافئة ثم اتركيها جانباً.

نخلّي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، والقرفة في وعاء، واتركي المزيج جانباً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب مستطيل بالقليل من الزبدة وانثري الدقيق.

اخفقي البيض مع الفانيليا في وعاء صغير بواسطة شوكة.

ضعي في وعاء الخلاط الزبدة والسكر، واخفقي جيداً على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق حتى تحصلي على مزيج كريمي القوام.

خففي سرعة الخلاط، وأضيفي خليط البيض حتى يفتح لون المزيج.

أضيفي مزيج الدقيق، واخلطي على أخف سرعة حتى تمتزج المكونات.

اسكبي ثلث المزيج في القالب وفوقه وزعي نصف كمية النوتيلا.

زيدي ثلث ثانٍ من مزيج الكيك، ثمّ وزعي الكمية المتبقية من الشوكولاتة عليه.

اسكبي الثلث الأخير من الكيك ومديه بالتساوي.

اخبزي القالب لمدة 60 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه حتى يبرد.

زيني وجه الكيك بشوكولاتة النوتيلا وقدميه.