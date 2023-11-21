محمود ياسين: ميولي سينمائية وتجربة الدراما لها تأثير خاص

عبّر محمود ياسين عن سعادته بردود الفعل حول دوره في "عيشها بفرحة، قائلًا:" توقعت نجاح القصة لأني متابع جيد لأحداث "55 مشكلة حب" السابقة، لكني تفاجأت بخصوصية الحديث عن دوري، والحديث عن شهامة وصداقة "جلال" مع أبطال القصة، وتابعت المنشورات الخاصة بالمسلسل عبر مواقع التواصل الإجتماعي والجمل الحوارية التي تم توثيقها على مختلف الصفحات المهتمة بالمسلسلات.

وعن رغبته في استكمال خطواته التمثيلية دراميًا وزيادة جرعة المسلسلات في مسيرته الفنية، بجانب السينما، قال" أنا شخصية "سينمائية" أكثر، وأعشق الأدوار والقصص السينمائية بشكلٍ أكبر، لكن نجاحي بشهادة الجمهور في أدواري الدرامية السابقة شجعتني للتركيز على الدراما بالتوازي مع السينما.

جاءت حلقات مسلسل "55 مشكلة حب" من تأليف والدك عمرو محمود ياسين، فكيف كانت أجواء العمل معه؟

والدي لايمزح في العمل، ولا يتبع المجاملات والمحسوبية، ولا يرشحني لأي دور إلا بعد اقتناعه التام بما سأقدمه، ودائمًا مايتحدث معنا باستفاضة عن تفاصيل شخصيات العمل وجوانبها حتى يتأكد إشباع جوانب الشخصية بالكامل.

محمود ياسين: رسالة عيشها بفرحة إنسانية بحتة بعيدًا عن الكآبة

رأى محمود ياسين أن قصة "عيشها بفرحة" تناولت جوانب اجتماعية حساسة وملموسة في الحياة يوميًا، فتحدث عنها قائلًا:"كان أبرز الرسائل الإجتماعية في القصة هو "الأمل" مهما حدث يجب أن نمتلكه ولا نفقده حتى نستطيع استكمال الحياة، والبحث دائمًا عن البدائل طالما أن الحياة مستمرة، والتركيز على الجوانب الإيجابية التي تتواجد بين طيات الابتلاء والخروج بها من ظلام الفشل واليأس، جميع تلك الرسائل قمنا بالتأكيد عليها من خلال الأحداث والشخصيات.

محمود ياسين: جلال في "عيشها بفرحة يشبهني كثيرًا

وأشار محمود ياسين أن شخصية "جلال" تشبهه في بعض الصفات القريبة من شباب الجيل الحالي فجعله أكثر تأثيرًا في قلوب المشاهدين ومنها" الإخلاص، حب العمل، الشغف، الشهامة"، مما جعلني أقدم الدور بسلاسة دون مجهود.

سلط محمود ياسين الضوء على انتشار المسلسلات القصيرة ونجاحها الملفت في السنوات الأخيرة، وأكد على أهميتها خاصةً مع انتشار المنصات الترفيهية وتوسع الانتاج، وأرجع أسباب نجاحها، قائلًا:" شريحة كبيرة من المشاهدين الآن تنجذب أكثر للقصص الكثيرة والتسلسل السريع للأحداث خاصةً مع انتشار المنصات الترفيهية، وتوفر الحلقات على وسائل أخرى خارج التلفزيون.