المنتخب التونسي يخطف الفوز أمام مالاوي في تصفيات مونديال 2026

حقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره مالاوي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

واستطاع نسور قرطاج خطف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث سجل يوسف المساكني هدف اقتناص الثلاث نقاط في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، في اللمباراة التي أقيمت على ملعب مالاوي.

واستطاع المنتخب التونسي في حصد الثلاث نقاط، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما تأتي غينيا بيساو في الوصافة بنفس رصيد نسور قرطاج.

فيما يحل منتخب مالاوي في المركز الثالث بثلاثة نقاط، وناميبيا رابع الترتيب بدون رصيد من النقاط، فيما يحل المنتخب الليبيري في المركز الخامس بدون نقاط، بينما يتزيل ساو توميه المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة تونس