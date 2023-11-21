زيادة الأسعار وتأثيرها على أشهر الأكلات الشعبية في مصر

في زمن ليس بالبعيد كانت أسعار الفول والطعمية هي أرخص الوجبات وجزء لا يتجزأ من مفردات إفطار المصريين بكل طبقاتهم التي أصبحت اليوم في زيادة استثنائية مقارنةً بالأشهر الماضية، تلك الزيادة الكبيرة في أسعارها جاءت بسبب زيادة حبوب الفول وهي المكون الرئيسي في تلك الوجبة وزيادة جميع مكوناتها.



ففي الصباح الكثير من المصريين اعتادوا تناول تلك الوجبة قبل التوجه إلى أعمالهم يوميا لانخفاض ثمنها وتعودهم على تناولها اصبحوا الآن أمام عبء جديد، بعد زيادة أسعارها وبعد أن أصبح يتراوح سعر بيع الساندويتش من 8 إلى10 جنيهات.



أصحاب المطاعم



في أحد المطاعم التي تقدم الفول والطعمية قال سيد أحمد صاحب أحد المطاعم المتواجدة بأحد الأحياء الشعبية في محافظة القاهرة أن الحالة الشرائية إنخفضت بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار.



وقال سيد، إن سعر ساندوتش الفول والطعمية أصبح بثمانية جنيهات أو أكثر بسبب ارتفاع متوسط سعر طن الفول البلدي بسوق الجملة الذي يصل إلى أكثر من 35 ألف جنيه في مقابل مقابل 20 الف جنيه قبل اقل من عام مشيرا إلى أن كيلو الفول المستورد يباع ما بين 26 و30 جنيها.



وذكر ايضًا أن سعر الزيوت المستخدمة لإعداد تلك الأكلات تعدى سعر اللتر 60 جنيهًا وزيادة أسعار الخضروات مثل البصل الذي يصل ل25 جنيه والبطاطس 18 جنيه والطماطم وجميع الخضروات المستخدمة لاعدادها.



وتابع حديثه عن مصاريف المطعم من إيجار ومرافق كهرباء ومياه وغاز وعمالة وفي كل ما سبق من زيادة فهو مطالب بها وهو ما يدفعنا إلى رفع الأسعار.

المستهلك من يتحمل الزيادة

وقال سيد إن "صاحب المحل دائمًا ما يبحث عن طريقة لتعويض زيادة التكلفة والمستهلك هو الضحية ولكن ما يقابل صاحب المحل في تعويض زيادة التكلفة هو ركود في عملية الشراء من المستهلك بحيث أن المستهلك يحاول تقليل الكميات لتعويض زيادة سعرها أو البحث عن بديل أرخص.