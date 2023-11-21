تسليم 20 جهازا لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج في كفر الشيخ

سلّم محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، جهاز عرائس لـ ١٠ فتيات مقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والذى نظمته وحدة حقوق الانسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور ، صباح عبد الجيد العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وبسمه الديب، مدير وحدة حقوق الانسان، والاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه وإستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمبادرات المجتمعية والحكومية التى تستهدف حماية ودعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع المجالات.

قال محافظ كفر الشيخ، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وذلك فى إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجها حقيقيا ملموسا لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

أوضح نورالدين إن المحافظة شهدت عمل خيري مجتمعي من الطراز الاول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع ، مؤكداً أنه عمل يشعر المستفيدين من العرائس من يتيمي الاب والام بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في افراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطي معظم مراكز المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكداً أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهداً في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثنياً على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الاكثر احتياجا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجاً من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ.

وأعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج مؤكدةً أن دعم مصر واهلها واجب علي كافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية تماشياً مع توجهات الدولة وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضافت صباح العربي أن تجهيز العرائس وقافلة ستر وعافية على مستوى الجمهورية ضمن المشروعات التي تشارك فيها مؤسسة العربي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.