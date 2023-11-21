صلاح عبد الله يوجه رسالة دعم لـ نجوى إبراهيم

دعم الفنان صلاح عبد الله، الإعلامية نجوى إبراهيم، عبر حسابه الشخصي بـموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلا: اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبًا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ماشفتي الكلام البصل، ياريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر.

وجاء ذلك الدعم بعدما كشفت الأخيرة تعرضها لانتقادات لاذعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وخيرت جمهورها بين اعتزالها، أو الاستمرار في تقديم برامجها، كما أشارت إلى أنها تعمل في هذه المهنة رغم الصعوبات العديدة التي مرت بها، منها إصابتها بالسرطان، وتعرضها للعديد من العمليات في الفترة الأخيرة، لكن رغم ذلك، لم يمنعها المرض من أن تطل على جمهورها من جديد، حيث قالت في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM: أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.

وتابعت: إنتوا عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي، لإني اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم، أنا عندي 80 سنة، وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب.