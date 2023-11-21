برلماني: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية وتتصدى لمخطط التهجير القسري

قال أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إنّ يوم 7 أكتوبر كسر مقولة إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقهر، بعد قهره في ثوانٍ، موضحًا أن الاحتلال الغاشم يقصف الشعب الفلسطيني الأعزل، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ويقتل الشعب الفلسطيني دون رحمة، ويقصف المستشفيات والمدارس.

تهجير الشعب الفلسطيني:

وأضاف “أباظة” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، رئيس مجلس الوزراء، وتذيعه قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية، ومنذ يوم 7 أكتوبر وهناك مخططات ومؤامرات تحاك للدولة، ومصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

القضية الفلسطينية:

وتابع النائب البرلمان: “نؤكد دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونثق كل الثقة في القيادة السياسية، التي تقف للتصدي لهذه المخططات، وترسل المساعدات إلى غزة، ونقول له الشعب المصري أمامك وخلفك وكلنا أمامك مجلس نواب ومجلس الشيوخ، ومن يفرط في أرضه يفرط في عرضه، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط”.