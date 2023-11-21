25 نوفمبر.. فرقة الحضرة على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي

تلتقي فرقة الحضرة للإنشاد الديني للإلتقاء بجمهورها، في ساقية الصاوي، على خشبة مسرح النهر، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة جديدة من موسيقى الذكر، كما تقدم إطلالة من الماضي وتشدو بباقة من أجمل القصائد التي يتم ترديدها وإنشادها منذ سنوات، حيث تهدف أن تكون محور ملتقى لكل الانشاد بأنواعه والاستعراض لكل الفرق الدينية والمنشدين والتى يتفاعل معها الجمهور بشدة على خشبة المسرح.

وتعتمد الفرقة خلال الحفل تنوع الفن الصوفى وثقافاته من الموسيقى الروحية والصوفية، ويستهدف الجزء الآخر، وهو الاستعراض الصوفى واختلاف طرقه وأشكال بأداء مختلف من طريقة لأخرى بالاستعراضات الصوفية، مثل الحضرات والمدح والذكر.