عمر السعيد يواصل تصوير فيلم “المنبر”

يشارك الفنان عمر السعيد في فيلم المنبر، بطولة النجم أحمد حاتم، والمقرر عرضه في بداية العام الميلادي الجديد 2024، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

يواصل عمر السعيد تصوير مشاهده في الفيلم الوثائقي الدرامي "المنبر"، ويرصد دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور، ومن المقرر الانتهاء من التصوير أواخر شهر ديسمبر 2023 المقبل.

ويجسد عمر السعيد دور " أمجد" يعمل في إحدى الجرائد الأجنبية يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي لزيارة شيخ الأزهر المقرر لها في امريكا ضمن أحداث العمل ولكن يحمل " امجد" كره كبير وواضح اتجاه الأزهر الشريف حتي يتم تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة من قبل احمد حاتم وشرح تفصيلي لدور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف علي مستوي العالم وليس مصر فقط .



ويخوض النجم عمر السعيد، خلال الفيلم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور ويتم تصوير الفيلم بين أروقة الأزهر الشريف وعدد من اللوكيشنات الأخرى .

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.



ومن المُقرر ترجمة فيلم المنبر لأكثر من لغة بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف

ويشارك في فيلم المنبر عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال

نبذة عن الأزهر الشريف

الأزهر الشريف هو هيئة علمية إسلامية، والمؤسسة الدينية الأكبر في مصر، يقع مقرها الرئيسي بمبنى مشيخة الأزهر بوسط العاصمة المصرية القاهرة، يعود تاريخ إنشاء الجامع الأزهر إلى سنة 972 على يد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، كجامع لنشر الدعوة الإسلامية .

يُعتبر ثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين



مؤسسة الأزهر بشكلها الحالي أُعيد تنظيمها طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 1911 والمعدل بقانوني رقم 32 و33 لسنة 1923، ثم قانون رقم 103 لسنة 1961 والذي نص على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته، وله شخصيته المعنوية المستقلة، يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو حالياً أحمد الطيب، ويتكون من عدة هيئات أساسية