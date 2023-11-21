السبت القادم.. بدء مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة انتهت من الإستعدادات كافة لبدء أعمال التصفيات الأولية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والمقرر لها السبت المقبل، بمقر ديوان عام المنطقة.

وأكد رئيس أزهر الشرقية، أنه تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، ومشرفي ومنسقي اللجان، على أن يبدأ طلاب المكاتب الأهلية، وطلاب الرواق الأزهري، الاختبارات الشفوية الإلكترونية اعتبارًا من السبت الموافق ٢٥ نوفمبر وحتى الثلاثاء الموافق ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ م.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها الدراسية وطلاب الرواق الأزهري وكذلك طلاب المكاتب الأهلية، اعتبارًا من السبت الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتسابقين لجميع المستويات بلغ نحو ٧٨٨٥متسابقًا.

وذكر أن اختبارات مسابقة شيخ الأزهر ستُجرى على أربعة مراحل، المرحلة الأولى وهى الاختبار، ثم التصفيات الأولية فى المرحلة الثانية، حيث تعقد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة بالمرحلة الثالثة، لإختيار الفائزين على مستوى المنطقة، والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، التى يتم عقدها فى القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية فى المستويات الأربعة، لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.