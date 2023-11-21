نائب رئيس جامعة كفرالشيخ: المبادرة الرئاسيه "حياة كريمة"تعزز قيم العمل التنموي

أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسيه "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هي المبادرة الرئاسية الأكبر، والأهم لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته.

وأكدت شاكر، أن جامعة كفرالشيخ بكوادرها الأكاديمية والإدارية ومواردها و طلابها لا تألو جهدا في المشاركة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والقومية التي تهدف الي بناء وتنمية الوطن .

وأوضحت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، أن القوافل المتنوعة التي تطلقها الجامعة تتضمن العمل على تدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات تلك المناطق، إلى جانب الدور المجتمعى المتمثل فى تنظيم القوافل الطبية والزراعية والبيطرية والإرشادية وبرامج محو الأمية.

ووجهت شاكر، الشكر إلى فريق عمل مشروعات البيئة في الجامعة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حماده ، ورحاب لطفي جوهرمدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة، محمد صلاح عمارمدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة.

