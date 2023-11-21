تراجع أسعار السجائر بسوق الجملة اليوم.. شهدت أسعار السجائر تراجع طفيف بسوق الجملة اليوم عن الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه أسعارها أرقام غير مسبوقة لكل الأنواع مع إختفاء العديد من الأنواع وووقف نشاط كبار التجار للبيع في أهم سوق بمحافظة القاهرة.

وبعد الإنخفاض الطفيف في الأسعار الذي شهده سوق الجملة اليوم في أسعارها الذي يفوق السعر الرسمي في شارع باب البحر الذي يعتبر سوق الجملة الأشهر لبيع السجائر في مصر، ويتردد عليه تجار التجزئة يوميا، ويتوقع أن ينتقل انخفاض الأسعار الذي شهدته السجائر إلى محال التجزئة خلال هذه الأيام بحسب أحد التجار بالشارع.

وخلال الجولة التي قامت بها "بوابة الوفد " بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة في سوق الجملة في السطور التالية.

أسعار باب البحر

أسعار بيع اليوم بالقاروصة المكونة من 10 علب جاءت كالتالي:

سعر سجائر إل أند إم أحمر 645 جنيهًا

سعر سجائر إل أند إم أزرق 640 جنيهًا

سعر سجائر ميريت 860 جنيه

سعر سجائر مارلبورو 860 جنيه

سعر سجائر كليوباترا 425 جنيهًا

سعر سجائر بوكس 425 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر 425 جنيه

سعر سجائر كليوباترا أردني 350 جنيهًا

سعر سجائر تارجت 375 جنيه

سعر سجائر كابتن بلاك 475 جنيه

سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو 520 جنيهًا



