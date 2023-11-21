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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة القاهرة تقيم ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للراحل جابر عصفور

ندوة للراحل جابر
ندوة للراحل جابر عصفور أرشيفية

‏تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير جامعة القاهرة، حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

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‏ وتستضيف الندوة نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتي هذه الندوة في إطار المشروع الفكري الذي أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصري وطبقًا لوثيقة التنوير التي أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة في مؤتمر صحفي كبير عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير والذي كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

نبذة عن جابر عصفور

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور واحد من أبرز أساتذة الأدب العربي والمفكرين المصريين، وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير الثقافة المصرية، كما سبق أن أقامت الجامعة عنه مجموعة من الندوات نظرا لدوره الفكري البارز، كما أطلقت الجامعة والكلية اسم الراحل على أكبر مدرج بالكلية، وشهد هذا المدرج تنظيم النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان تطوير الوعي الوطني.

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