متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم احتفالية كبرى بالتزامن مع إلاحتفال بعيد الطفولة

نظما قسمي ذوي الهمم والمعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، فاعلية كبرى على مدار يومين للإحتفال بعيد الطفولة، بالإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة غرب التعليمية بالشرقية، وذلك بالتزامن مع إلاحتفال باليوم العالمي للطفولة أمس الاثنين الموافق 20 نوفمبر.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولي إهتماما كبيرًا بتوفير سبل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للطفل المصري من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج المتخصصة التي تساهم في الإطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يتوازى مع خطة التنمية التي تقوم بها المحافظة لبناء وترميم المدراس ومراكز الشباب والمكتبات لإعداد مستقبل جيد لإطفالنا، فهم أمل الوطن وعز الأمة بسواعدهم الصغيرة يرسمون مستقبل أوطاننا.

وأوضح أن يوم الطفل المصرى يهدف إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، مما يعود بالنفع على المجتمع المصرى ككل .

وأشار إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن اليوم الأول من الفعالية تضمن عروض فنية ورياضية للأطفال من ذوى الهمم قدمتها مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع قسم ذوى الهمم بالمتحف، بينما تضمن اليوم الثانى من الفعالية إفتتاح معرض مؤقت يستمر لنهاية شهر نوفمبر الجارى لعرض عدد 12 قطعة أثرية عن لعبة " السنت "، وهي اللعبة المفضلة للملوك والملكات عند الفراعنة وهى تعنى العبور، تشبه هذه اللعبة؛ لعبة الشطرنج والسلم والثعبان، حيث تحتاج لنشاط عقلى.

وذكر أن الأثريين في المتحف، قاموا بشرح اللعبة للأطفال بالإضافة لقيام الأطفال من مدارس على مبارك الإبتدائية وروضة الشهيد أحمد الشبراوى ومدرسة فرسيس الإعدادية بتقديم عروض "الكورال، شعر، فقرات فنية ".