مشاركة قوية لمجموعة «صن رايز» فى بورصة لندن السياحية WTM

شاركت مجموعة «صن رايز» فى معرض لندن السياحى WTM الذى عقد فى الفترة من ٦ إلى ٨ الشهر الحالى فى العاصمة البريطانية «لندن» والذى شارك به كبرى الفنادق وشركات السياحة والطيران على مستوى العالم، ويعد المعرض فرصة مهمة لتوطيد العلاقات بين الشركات من جميع انحاء العالم ليضمن استمرارية فى العلاقات لتنشيط السياحة.

تعتبر تلك المعارض والمؤتمرات بمثابة فرصة واعدة لبدء مشاريع مثالية ومشاركة كبار الشركات وأصحاب المشروعات خبراتهم المختلفة. وكون «صن رايز» واحدة من أكبر وأعرق رواد السياحة فى مصر ودائما تسعى للتطور ومقابلة المستويات العالمة، فتحرص دائما على حضور تلك المعارض والمؤتمرات العالمية والمهمة.

عرضت «صن رايز» أجدد مشاريعها فى شرم الشيخ «ميراكيريزورت» و«وايت هيلز ريزورت»، وفى الغردقة «صن رايز الما باى ريزورت» و» صن رايز توكانا ريزورت» وآخيرًا، «كوانزا ريزورت» وهو الفندق الأول للمجموعة خارج البلاد فى «زنجبار» عاصمة «تنزانيا».