محافظ أسيوط: استمرارفتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة حتى 31 ديسمبر 2023 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك في مجالات (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية) وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات المتعددة وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير تتويجًا لهذه المواهب الإبداعية ودعم وصقل قدراتهم.

وقال المحافظ، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين الفئة العمرية الأولى من سن 5 وحتى 12 عامًا والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتى 18 سنة ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح 4 جوائز في كل فرع وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم على التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات، بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

كان محافظ أسيوط وجه بالإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير بالمدارس وبمراكز الشباب وعبر صفحات التواصل والصفحة الرسمية للمحافظة وكلف رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالإعلان عن الجائزة بكافة قرى ومراكز المحافظة وجميع مديريات الخدمات والمؤسسات والجهات المختلفة ونشرها لتصل لكافة المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والمبدعين للمشاركة في أقسام المسابقة.

جدير بالذكر أن شروط مسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها الرابعة تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عام كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثاني وتقدم الأعمال باللغة العربية فقط ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوى (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص) وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة وفي حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفي شروط الجائزة "والتقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg) وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني (www.ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944) .