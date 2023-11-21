بدء جلسة النواب لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لرئيس الوزراء بشأن التهجير القسري

بدأت جلسة مجلس النواب المصري لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

مجلس النواب

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، أكد ان موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماع لاتحاد البرلمان العربي في بغداد ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية".

مجلس النواب المصري

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الموقف سالف الذكر أعقبه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، مشيرا إلى أنه كان موقف رائع إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.