وزير الرياضة: مصر تمتلك الإمكانيات والدعم لتحقيق 10 ميداليات أولمبية في باريس 2024

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر استعدت بقوة للمشاركة في أولمبياد 2024 بباريس، متعهدا بحصول اللاعبين المصريين على 10 ميداليات أولمبية، وفي أولمبياد 2028 المقرر تنظيمها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لن تقل عن 15 ميدالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لاتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية، ومؤتمر مكافحة الفساد الرياضي النسخة الثانية.

الاستعداد لتنظيم البطولات

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها الاستعداد في تنظيم أي بطولة في أي وقت، حيث إنها أصبحت تمتلك إمكانيات ومنشآت رياضية غير مسبوقة، تستطيع من خلالها تنظيم أي حدث رياضي دولي.

وأوضح صبحي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة للحكومة وتمثلها وزارة الشباب والرياضة بالتطوير الكلي للمنشآت والمرافق والبنية الأساسية الرياضية مهما كانت التكاليف.

وأضاف أن مصر نجحت، باقتدار، في تنظيم 523 بطولة دولية، خلال الفترة من 2018 و2023، وذلك بفضل الدعم الكبير والاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم القيادة السياسية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن من أهم الثمار التي أسفر عنها دعم الرئيس السيسي واهتمامه بالرياضة المصرية والرياضيين، عن زيادة كبيرة في عدد الرياضيين المصريين، الذين يُمثلون مصر في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية، كرؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارة على المستوى الدولي.

استضافة البطولات

وأكد وزير الرياضة أن مصر دولة لا تدخل في صدامات مع الدول الأشقاء في الوطن العربي أو على المستوى الأفريقي، وإنما تدعم وتساند، بما يليق باسم مصر ومكانتها واستعادة الريادة في القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس للبلاد.

ولفت إلى أن استضافة كأس الأمم الأفريقية في 2019، بدلا من الكاميرون بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي سحب التنظيم من الكاميرون، وما كان من مصر إلا أن تقدمت بطلب التنظيم ، بدعم من القيادة السياسية ففازت بالتنظيم وأبهرت العالم.

دعم اللاعبين

وأكد الوزير أن مصر دولة تهتم بأبنائها الرياضيين وتقدرهم، ووضح ذلك جليا من خلال الدعم اللا محدود من القيادة السياسية، وتوجيه الرئيس بزيادة مكافآت اللاعبين الحاصلين على ميداليات في البطولات الدولية، تشجيعا لهم لتحقيق الأفضل في المستقبل.

البنية التحتية الرياضية

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية ومنشآت رياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستطيع بها المنافسة بقوة على استضافة كبرى البطولات الدولية، وأهمها تنظيم كأس العالم لكرة القدم، والأولمبياد.

وأشار إلى أن المدينة الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية أحد اكبر خمس مدن أولمبية في العالم، حيث تن إنشاؤها على اكثر من 5 ملايين متر مربع.

الأهداف الاستراتيجية

وتسعى وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال الرياضة، من بينها:

تحقيق ميدالية أولمبية في كل لعبة رياضية، بحلول عام 2030.

احتلال مصر المركز الأول في القارة الأفريقية في عدد الميداليات الأولمبية، بحلول عام 2028.

تنظيم أكبر عدد من البطولات الدولية في مختلف الرياضات، لتكون مصر وجهة عالمية للرياضة.

ويبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، والجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة.