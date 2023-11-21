أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في تصفيات كأس العالم واليورو وغيرها، وما القنوات الناقلة لها؟

يوم ساخن للغاية ومليء بمباريات هامة للمنتخبات العربية، ويبدو أن عشاق كرة القدم سيودعون التوقف الدولي بالصورة الأمثل.

وتقام مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في أفريقيا وآسيًا، كما تُلعب مباريات أخرى في ختام تصفيات يورو 2024.

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

بنغلاديش × لبنان (14:45 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

فيتنام × العراق (15:00 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

النيبال × اليمن (16:15 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

قيرغيزستان × عمان (17:00 بتوقيت مكة المكرمة) - عمان الرياضية

فلسطين × أستراليا (17:00 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

سوريا × اليابان (17:45 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

البحرين × الإمارات (18:45 بتوقيت مكة المكرمة) - أبوظبي الرياضية

الأردن × السعودية (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - الكأس الرياضية

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

مالاوي × تونس (16:00 بتوقيت مكة المكرمة) - الوطنية التونسية الأولى

ليبيا × الكاميرون (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC

تنزانيا × المغرب (22:00 بتوقيت مكة المكرمة) - الرياضية المغربية

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية

البرازيل × الأرجنتين (02:30 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

اليونان × فرنسا (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1

ويلز × تركيا (22:45 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2