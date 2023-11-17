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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل فوز مودرن فيوتشر على الإسماعيلي وديًا

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على فريق الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات خلال فترة توقف الدوري.

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الإسماعيلي يخسر من فيوتشر وديًا

جاء هدفي مودرن فيوتشر عن طريق محمد فاروق وعمر السعيد، فيما أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب عماد حمدي.

وبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: طارق طه ، علي الفيل ، محمد عبد السلام ، محمود شعبان

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، أيمن الصفاقسي

هجوم: مروان محسن

وشارك خلال اللقاء كلاً من محمد نصير وعلي زعزع ومحمد فاروق ومحمد ربيعة وعمر السعيد وكريس جونيور ومحمود حمدي وكجالي درامي.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، يوم الأحد ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، في أولى جولات الفريق بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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