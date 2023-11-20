منتخب إيطاليا يتعادل مع أوكرانيا سلبياً ويتأهل ليورو 2024

حسم منتخب إيطاليا بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بشق الأنفس بعد تعادله امام مضيفه المنتخب الأوكراني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام التصفيات المؤهلة للبطولة.

شهدت المباراة بداية هجومية لمنتخب ايطاليا الذي حاول مباغتة أصحاب الأرض في الدقائق الأولى وخطف هدف يربك حساباتهم.

ورغم البداية الإيطالية القوية الا أن اوكرانيا كان الأكثر تهديداً للمرمى وأهدر لاعبوه عدة فرص خطيرة في الـ 15 دقيقة الأولى.

سيطر منتخب إيطاليا على اللقاء ووصل للمرمى الأوكراني أكثر من مرة الا أن كييزا وباريلا أهدرا فرصاً عدة محققة لتنته أحداث الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني لإتقلبت الأمور تماماً لصالح المنتخب الأوكراني الذي كان قريباً للغايو من التسجيل والقضاء على أحلام الآزوري.

وأهدر الواعد مودريك أكثر من فرصة خطيرة في ظل تألق دوناروما حارس مرمى إيطاليا الذي تصدى لأكثر من محاولة من الخطير سوداكوف.

بهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما إلى 14 نقطة الا أن منتخب ايطاليا حسم بطاقة التأهل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب أوكرانيا الذي تراجع للمركز الثالث.