وزير الشباب يكرم وكيل الرياضة بجنوب سيناء

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، عن أنشطة أندية السكان بالمحافظة ، لما حققوه من نجاح في تنفيذ فاعليات أندية السكان خلال العام.

حضر التكريم منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، السادة مديري مدريات الشباب و الرياضه بالمحافظات ، عبد الناصر محمد علي مدير مشروع أندية السكان، ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مؤسسة اتجاه.

الجدير بالذكر ان أندية السكان بالمحافظات منارة للشباب، و من خلال الفاعليات التي يتم تنفيذها داخل أندية السكان بمراكز الشباب بجميع المحافظات مثل العروض المسرحية التفاعليه، وجلسات الأفلام والغناء والندوات التي تناقش موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والختان والعنف ضد النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب واشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وايصال رسالة هادفة للمجتمع.

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