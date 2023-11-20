صلاح عبد الله والد علي ربيع والسبب "ع "الماشي"

يستعد النجم الكبير صلاح عبد الله، لتصوير دوره في فيلم "ع الماشي"بطولة النجم علي ربيع،العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

ويجسد عبد الله دور والد النجم علي ربيع،ومن المفترض أن ينافس العمل في موسم عيد الفطر المقبل لعام 2024.

صلاح عبد الله



ويذكر أن يواصل فريق عمل فيلم "ع الماشي" بطولة النجم علي ربيع جميع التحضيرات في الوقت الحالي، لبدء التصوير آخر ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن ينافس الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك لعام 2024.

وتعاقد عدد من النجوم وكان أبرزهم النجمة آية سماحة، حيث تعيش آية سماحة قصة حب مع النجم علي ربيع من ضمن الأحداث، العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

فيلم "ع الماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي،أية سماحة، العمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج يوسف الطاهر.

وعلى نفس السياق،شارك النجم علي ربيع في مسلسل "نصي الثاني "الذي تم عرضه على منصة شهيرة، إذ دخل قائمة الأكثر مشاهدة على وقت عرضه،العمل كان من 10 حلقات فقط، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي،وقدم خلاله ربيع ربيع شخصية موظف في بنك لا يجيد التعامل مع الفتيات والدخول في قصص الحب.

وشارك بجانب ربيع في بطولة "نصي الثاني" ،الفنان القدير محمودالبزاوي،سلوي عثمان ،محمد محمود كوكبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين،رنا رئيس، وكأن من تأليف إياد صالح واخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني.

أما بالنسبة للنجمة آية سماحة فترتبط بأكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية، منهم مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، الذي يشارك فيه كل من شريف سلامة، دينا الشربيني، وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن للمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024،