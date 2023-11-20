Cairo ICT 2023 مستمر رغم التقلبات المحلية والإقليمية والدولية

أسامة كمال: عودة المعرض الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا إلى رادار الدولة

إى فاينانس: المعرض عيد سنوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعرب أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى Cairo ICT”23، عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى ونخبة متميزة من الوزراء للمعرض المقام تحت رعاية الرئيس.

كشف كمال عن بالغ تقديره للجهود التى ساهمت فى عودة المعرض إلى رادار الدولة، حيث تنظر إليه بعناية فائقة، لافتا إلى أن المعرض تغير اسمه أكثر من مرة، من كايروتليكومب فى التسعينيات، إلى كايرو أى سى تى بعد زيارة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك للمعرض فى عام 2002، وتغير الاسم مجددا عام 2018 إلى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا.

أكد كمال خلال افتتاح المؤتمر وسط حشد من المسئولين والمعنيين وصناع القرار فى الحكومة والمؤسسات المختلفة والشركات أن الدعم الكبير من السادة الرعاة على مدار السنوات الماضية كان الحافز الرئيس لمواصلة النجاح مهما كانت الظروف، حتى فى ظل أزمة السياحة فى الأقصر فى التسعينيات، وحتى فى ظل الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، كما انعقد المعرض خلال أحداث 2011، ومضت دورات المعرض دون توقف فى أى حدث من الأحداث بما فى ذلك عام جائحة كورونا، وينعقد فى العام الحالى فى ظل أحداث إقليمية غير خافية على أحد، داعيًا الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الأبرياء والشهداء فى أحداث قطاع غزة.

وتقدم رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال بالشكر للسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتشريفهما بالحضور لافتتاح معرض ومؤتمر Cairo ICT”23.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المعرض بمثابة عيد سنوى لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا إذ يساهم المعرض فى خلق حالة من التنافسية والتحدى لكى يخرج الجميع أفضل ما عنده.

أضاف أن المجموعة تفتخر باستمرار استثماراتها فى السوق المصرى وقد تجاوزت معدلات الاستثمارات 42%، كما أن هناك فرصا واعدة داخل السوق المصرية بدعم الشركات الناجحة والقوى البشرية والعقول المصرية والاستثمارات الضخمة التى تم ضخها.

وأوضح أن الشركة بدأت تتوسع إقليميًا، حيث حصلت على رخص فرعها فى المملكة العربية السعودية، لتبدأ نشاطها فى السوق السعودية مطلع العام المقبل بما يخدم منطقة الخليج أيضًا، كما اتجهت المجموعة للعديد من الدول الإفريقية لنقل خبراتها مع الحكومة المصرية للأسواق الإفريقية، مؤكدًا مواصلة التعاون مع الشركات العالمية للتقدم فى مجال التحول الرقمى وكذلك الشمول المالى.

قال المهندس محمد أمين نائب أول رئيس شركة دل تكنولوجيز لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن تواجد شركة دل تكنولوجيز لأكثر من 20 عامًا فى معرض كايرو أى سى تى يأتى لأن المعرض يعد منافسا بقوة لمنطقة الخليج، غير أن معرض كاير أى سى تى نجح فى أن يمثل الدولة رغم أنه اجتهاد شخصى من أسامة كمال، ورغم عدم حصول المعرض على نفس الدعم الحكومى الذى حصلت عليه معارض الشرق الأوسط المنافسة.

أكد ضرورة الحديث عن التحول الرقمى والشمول المالى المرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الرقمى، حيث قطعت مصر شوطًا كبيرًا ولكنها لا تزال فى أول الرحلة، كما تساعد شركة «دل»فى التحول الرقمى، متوقعا أن يصبح نصف الاقتصاد العالمى معتمدًا على التحول الرقمى، وبالتالى فإن الحديث عن التكنولوجيا والتحول الرقمى لم يعد مجرد رفاهية.

وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعى التوليدى الذى سوف يخلق محتوى جديدا، وبالتالى سوف تتغير كل الصناعات بشكل جذرى، واليوم سوف يوجد محتوى جديد بما يغير شكل كل صناعة، وعلى سبيل المثال لم يكن أحد يصدق ما يمكن أن يفعله فى الإنترنت قبل 20 عامًا، والأمر نفسه اليوم فى الذكاء الاصطناعى التوليدى الذى سوف يحدث فارقًا كبيرًا فى وقت قصير.

ولفت إلى وجود أزمة عارضة يمر بها الاقتصاد المصرى، ولكن سرعان ما ستعود مصر من جديد لقيادة المنطقة، مؤكدا حرص شركة «دل» على تقديم كل ما لديها من إمكانيات للقيام بدورها فى دعم الاقتصاد المصرى.

أعرب هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال لشركة اورنج مصر، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتواجد الشركة فى النسخة السابعة والعشرين لمعرض Cairo ICT”23، مؤكدا حرص الشركة على التواجد فى المعرض منذ إطلاقه لاهتمام الشركة بالمعارض بوجه عام ومعرض كايرو أى سى تى يؤكد للعالم أهمية السوق المصرى.

وأضاف أن شركة «اورنج مصر» تهتم كثيرا بالشباب ولديها العديد من المشروعات لدعم الشباب، حيث قامت بنقل المركز الرقمى الإقليمى من السنغال إلى القاهرة، وتبلغ استثماراته نحو 50 مليون يورو، لتساعد بذلك أكثر من 13 مشروعا ناشئا، وتمكن 500 شاب وفتاة من العمل، معلنًا عن إنشاء مركز رقمى آخر فى أسوان قريبًا، كما تطلق خدمات جديدة للشركات من خلال معرض كايرو أى سى تى.

وتوجه أحمد مكى الرئيس التنفيذى لشركة بنية جروب، فى بداية كلمته بالتحية للسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لحضورها، وكذلك التحية لكافة الحضور، بالإضافة إلى تحية أسامة كمال لاستكماله مسيرة انعقاد كايرو أى سى تى بقوة ونجاح على مدار السنوات الماضية دون توقف مهما كانت الظروف.

وأضاف أن الشركة نجحت فى التشغيل التجريبى لمصنع الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والأول من نوعه لخدمة الشرق الأوسط والتشغيل الرسمى للمصنع سيكون الشهر المقبل، كما سوف تطلق الشركة مشروعها فى أبراج الاتصالات التشاركية، وتكمل الجزء المتبقى من منظومة البنية التحتية لأن عنوان العصر هو التحول الرقمى والأساس هو البنية التحتية التكنولوجية منها كابلات الألياف الضوئية والأبراج التشاركية لخدمة قطاع الاتصالات فى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف عن إعلان شراكة مهمة جدا مع كيان عظيم فى البنية التحتية التكنولوجية ومراكز البيانات العملاقة، وهى شركة خزنة الإماراتية ذات الباع الطويل فى مراكز البيانات الكبرى فى المنطقة والتى تتوسع بشكل كبير فى الإمارات وفى المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع بنية، ستثمر عن أول مركز بيانات عملاق فى مصر وإفريقيا يبدأ بطاقة 25 ميجا وات وباستثمار 250 مليون دولار، متوجهًا بالشكر للدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار حتى إتمام الشراكة وعقد الأرض بالمنطقة التكنولوجية فى المعادى.

قال خالد فوزى المدير الإقليمى لشركة فورتينت لمصر وليبيا والسودان، إن الأمن السيبرانى أصبح ذا أهمية قصوى، وقد أصبح ملفًا هامًا على كافة المستويات ولدى كل الشركات فى ظل تخوفات أمنية كبيرة، ومهمة شركة فورتينت هى حماية الأشخاص والأجهزة فى كل مكان، وتتجه الشركة لتزويد السوق المصرى بأحدث التكنولوجيات وحلول مراكز عمليات الأمن السيبرانى وحلول تأمين انترنت الأشياء، تحت مظلة منصة فورتينت فابريك التى تساعد العملاء فى تسارع رحلة التحول الرقمى.

وقال كولن هو الرئيس الإقليمى لمجموعة أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى بشركة هواوى لشمال إفريقيا، إنه ناقش خلال لقاءاته مع أسامة كمال تطور الأوضاع فى القطاع، ورغم التحديات فقد واصلت هواوى توسيع استثماراتها أيضًا فى مصر، وتقدر كثيرًا عملاءها الذين قدموا الدعم للشركة على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف أن رؤيته منذ جاء إلى مصر تتمثل فى جعل السحابة الرقمية ممكنة فى مصر، ومع بواكير العام المقبل سوف تبدأ الشركة فى إطلاق السحابة العامة الأولى من نوعها فى جمهورية مصر العربية، بمشاركة عملائها وشركائها، مضيفا أنه عند تناول الذكاء الاصطناعى يتركز الحديث عن النموذج الأكبر والذى لا يتوفر فى مصر نتيجة مشاكل الخصوصية فى مصر، لذلك يتم التعامل على نموذج مختلف اللغات لتطبيق خدمة شات جى بى تى فى مصر لتقديم البرنامج فى مصر قريبًا.