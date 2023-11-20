رئيس الوزراء: قطاع التكنولوجيا يحظى بأهمية ضمن أولويات أجندة الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية التى يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتًا إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار «دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل»، والتى تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين فى قطاع التكنولوجيا محليًا وإقليميًا ودوليًا من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز إنترناشونال» المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.