ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﺎﻣﺔ: اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل ﻓﻰ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ

سيدات الوفد لعبن دوراً كبيراً فى نصرة قضايا البلاد وجلاء الاحتلال

رئيس الوفد: المرأة المصرية قدمت أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية

أثق فى قدرات المرأة واعتمدت عليها بصورة كبيرة فى حملتى الانتخابية

هدى شعراوى أول رئيسة للجنة المرأة المركزية للسيدات.. وأم المصريين شكلت هيئة لتحقيق مطالب المرأة المصرية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخاب رئاسة الجمهورية، أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ الكفاح الوطنى فى ثورة 1919، وخرجت عن العادات والتقاليد من أجل نصرة القضية المصرية والمطالبة بجلاء الاحتلال عن مصر.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن المرأة المصرية تحملت المسئولية وحملت على عاتقها مهمة النهوض بالوطن والوقوف إلى جانب الثوار فى وجه المحتل، وكانت النماذج المشرفة أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول وغيرهما ممن قادتا المظاهرات النسائية، وقدمتا العديد من التضحيات والشهيدات من أجل نجاح الثورة ورفع راية عزة وكرامة الوطن والنصر.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المرأة المصرية شريك رئيسى فى بناء الوطن، تقدم دوراً عظيماً فى بناء الأسرة المصرية والحفاظ عليها، واستطاعت أن تقتحم الحياة السياسية وتقدم أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية وتدفع بأبنائها شهداء لحماية الوطن والشعب المصرى.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المشاركة الإيجابية النسائية ظهرت فى صورة لم يعتد عليها المجتمع، وسقط أول شهيدتين فى ثورة 1919 «حميدة خليل وشفيقة محمد»، وكانت هدى شعراوى أول رئيس للجنة الوفد المركزية للسيدات، كما شاركت صفية زغلول التى لقبت بـ«أم المصريين» فى تكوين هيئة وفدية لتحقيق المطالب القومية للمرأة المصرية

وأعرب المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة عن سعادته بلقاء سيدات الوفد من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المرأة الوفدية لها دور مهم فى هذه المرحلة التى يخوض فيها الوفد استحقاقا دستوريا مهما، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها النائبة السابقة ماجدة النويشى مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، وتقام على مدار يومين بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب لتفعيل دور المرأة فى المحافظات، وشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والمنوفية والدقهلية والشرقية.

أكد رئيس الوفد حرصه على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة فى الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن لجان المرأة فى هذه المرحلة عليها دور كبير، ولم نجد أى مشاكل من المرأة الوفدية، وتقوم بدورها الحزبى على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل.

وقال رئيس الوفد إن فى هذه المرحلة أى وفدية هى رئيس للجنة وتقوم وتباشر العمل، خاصة أننا فى مرحلة عمل، وهناك حملة انتخابية ويجب الوصول إلى الشارع، والمرأة الوفدية قادرة على القيادة وقادرة على تقديم الأفضل.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه سوف يقوم بعمل تفويض رسمى لمن ترغب من سيدات الوفد بأن تكون مندوبا له فى انتخابات رئاسة الجمهورية وفى الحملة الانتخابية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا سوف يحدث بشكل رسمى خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع النائبة ماجدة النويشى .

وأشاد رئيس الوفد بدور المرأة الوفدية خاصة فى هذا المرحلة، وهى مرحلة الانتخابات، مؤكدا أن هناك دورا كبيرا تقوم به المرأة الوفدية، وهذا ليس غريبا عليها فى تصدر الصفوف الأمامية .

وأكد رئيس الوفد أنه سوف يتم تخصيص مساحة فى جريدة الوفد لنشر كافة أخبار الأنشطة الخاصة بالمرأة الوفدية على مستوى الجمهورية، وكذلك تم تخصيص قاعة الاجتماعات الخاصة بمعهد الدراسات السياسية لعقد لقاءات المرأة، وبذلك تكون المرأة هى أول من يعقد اجتماعات فى هذه القاعة بعد التطوير الذى حدث فى معهد الدراسات السياسة.

وقالت النائبة ماجدة النويشى: إن رائدات الحركة الوطنية النسائية فى التاريخ المصرى هم سيدات الوفد.

وأكدت أن المرأة الوفدية تتابع الحملة الانتخابية لرئيس الوفد فى الجولات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية لدعم رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وأكدت ماجدة النويشى، أن المرأة الوفدية طوال تاريخها وهى على قدر المسئولية، مشيرة إلى أن رائدات الحركة الوطنية النسائية فى مصر فى التاريخ الوطنى المصرى هما صفية هانم زغلول وهدى هانم شعراوى وغيرهما من أبناء حزب الوفد اللتين كانتا أول من شارك فى ثورة 1919 من النساء فى ذلك الوقت.

وأكدت ماجدة النويشى أن ورشة العمل تهدف إلى تفعيل الدور الحزبى للمرأة الوفدية فى مختلف المحافظات من خلال الندوات التثقيفية والسياسية وتنظيم العمل ووضع خطة لعمل نشاط فى كل لجان المرأة كل أسبوع حتى يكون هناك تواجد قوى للمرأة الوفدية فى الشارع المصرى خاصة فى هذه الفترة، وهى انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى نؤكد فيها على الدعم الكامل لرئيس الحزب والمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة.

وشددت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة على أهمية بناء كوادر شبابية جديدة من فتيات الحزب قادرات على تحمل المسئولية فى المستقبل، لافتة إلى أن بناء هذه الكوادر يبدأ من داخل لجان المرأة بالمحافظات من خلال دعم رؤساء اللجان للفتيات، وهذا ما نتعرض إليه خلال ورشة العمل، والتى تم وضع خطة لتحقيق أهدافها خلال 6 أشهر.

وأكد الحضور من رؤساء لجان المرأة من المحافظات دعمهم الكامل للدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيدين بدعمه للمرأة الوفدية.

وأضافت سيدات الوفد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الأنشطة الثقافية والسياسية مع مطلع العام القادم، مشيرات إلى أن حزب الوفد حزب كبير ويستحق كل الدعم، وهو يضيف إلى أى شخص ينتمى إليه، لذلك يجب أن نعمل على رفع اسم الوفد عاليا من خلال تضافر الجهود.