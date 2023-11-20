سهر الصايغ تكتب اسمها في قائمة أبطال "المعلم"

انضمت النجمة سهر الصايغ لقائمة أبطال مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان،ومن المقرر أن ينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024,تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



ويذكر أن يشارك النجم مصطفي شعبان، في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024بمسلسل جديد يحمل عنوان "المعلم".

سهر الصايغ

علمت بوابة الوفد من مصادر خاصة، بأن تفاصيل قصة مسلسل "المعلم"، تدور حول أحداث مشابه لـ قصة فيلم شادر السمك للفنان الراحل أحمد زكي، ويجسد مصطفي شعبان دور تاجر سمك ويتحكم في السوق، ويتعرض للكثير من الأزمات والصراعات، المسلسل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، يتكون من 30حلقة .



وقدم شعبان في موسم رمضان 2023 مسلسل بابا المجال، إخراج أحمد خالد موسى والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، نسرين أمين، أحمد ماهر، محمد نجاتي، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعيه الأعمال الشعبية وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي

تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث.

وعلى مستوى السينما، ابتعد مصطفى شعبان عن تقديم أعمال سينمائية جديدة منذ أكثر من 13 عامًا وكان آخر أعماله فيلم الوتر، الذي عُرض عام 2010، وكان من تأليف محمد ناير وإخراج مجدي الهواري، واكتفى بظهوره كضيف شرف في فيلم كازابلانكا، بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار، تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وحقق العمل وقتها إيرادات عالية تخطت الـ 80 مليون جنيه.