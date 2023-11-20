ألابا يكشف حقيقة طلبه الرحيل عن ريال مدريد

كشف الدولي النمساوي ديفيد ألابا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حقيقة طلبه الرحيل عن الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وترددت أنباء قوية عن نية اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة والعودة مرة أخري لفريقه السابق بايرن ميونخ الألماني.

ونفى ألابا أنه يريد الرحيل عن ريال مدريد، مؤكدًا على أنه سعيد بوجوده في الملكي، حيث يبحث عن تحقيق الأهداف التي انتقل للميرينجي من أجلها.

وقال الدولي النمساوي في المؤتمر الصحفي للمواجهة الودية منتخب بلاده أمام ألمانيا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء: "لدي شعور بالراحة الشديدة في ريال مدريد".

وأضاف: "عندي الكثير من الأهداف التي أريد أن تحقيقها مع ريال مدريد".

الجدير بالذكر أن ألابا انضم لصفوف ريال مدريد، بعدما رفض تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ، ليوقع عقدًا لمدة موسمين ونصف مع الريال، لينتهي عقده مع الملكي في يونيو 2026 المقبل.