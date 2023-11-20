حرس الحدود يصعق المقاصة بسداسية  في دوري المحترفين (فيديو)

حقق فريق حرس الحدود فوزًا كاسحًا على نظيره مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد حرس الحدود المكس في إطار الجولة التاسعة في دوري المحترفين .

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أحداث مباراة حرس الحدود مصر المقاصة

سجل يوسف عطاي لاعب مصر المقاصة الهدف الأول لصالح الفريق بعد مراوغة رائعة وناجحة لحارس مرمى حرس الحدود معلنا الهدف الأول.

وأدرك هدف التعادل لفريق حرس الحدود من خلال النيران الصديقة بأقدام مهند فرج لاعب فريق المقاصة ليعلن هدف التعادل بالخطأ في مرماه.

وأحرز محمود أبو جودة الهدق الثاني لحرس الحدود في الدقيقة 41، بعد رأسية رائعة سكنت الشباك، وسجل يوسف مظهر هدف التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة 49.

وأضاف محمد النجيلي الهدف الثالث والرابع لفريق حرس الحدود في مرمى مصر للمقاصة، وضاعف محمد ممدوح النتيجة بإضافة الهدف الخامس.

وسجل لاعب الحرس الحدود الهدف السادس في شباك مصر المقاصة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز حرس الحدود على مصر المقاصة 6 أهداف مقابل هدفين .

بهذه النتيجة ، رفع حرس الحدود رصيده عند النقطة 14 محتلا المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين ، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 6 محتلا المركز السادس عشر.