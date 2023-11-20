لجنتا أخلاقيات البحث العلمي ولجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات يعقدان اجتماعهما الثانى

عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم المسجَّلَة في وزارة الصحة والسكان وكذا لجنة جامعة الفيوم لرعاية الحيوانات واستخدامها في التعليم والبحث العلمي اجتماعَهُما الثاني للعام الجامعي 2023/2024، وذلك اليوم الإثنين، بمقر قاعة مجلس كلية دار العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الأعضاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تنهض به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

في بداية الاجتماع قدم الدكتورعرفه صبري الشكر والتقديرلاعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، وأكد أن اللجنة تضم أعضاء على قدر عالٍ من الأمانة العلمية والتميز العلمي من جميع كليات الجامعة، كما أشار إلى أن الهدف الرئيس للجنة هو العمل على الارتقاء بالبحوث العلمية، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يضمن إفادتها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة ناقش الحضور تشكيل لجان فرعية منبثقةٍ من اللجنة للنظر في المخططات البحثية المقدَّمة؛ تمهيدًا للحصول على الموافقة في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم، ودليل أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَة في جدول الأعمال الخاص بكلِّ لَجْنةٍ عَلى حِدةٍ.

ملتقى افلام البيئة

ومن جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم اليوم الاثنيني "ملتقي الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" والذي يستمر حتي الثلاثاء القادم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استضاف الملتقى الدكتور سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة ، والدكتور سيد عبد الخالق فنان مصري بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من الطلاب وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات الكبري.

أشار الدكتور سيد عبدالخالق إلي أهمية الفن السينمائي والذي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات مضيفاً أن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية فالعالم الآن أصبح مفتوح عبر السوشيال الميديا وانتقاء المحتوي المقدم للمشاهد يجب أن يحترم تلك الخصوصية في ثقافتنا حتي لا تعود بالضرر علي مجتمعنا الشرقي.

وأوضح الدكتور سمير شاهين أن الملتقي يأتي تمهيداً لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام 2024 بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والذي سيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية يعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان

وأضاف ان الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعني الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي ,وخلال الجلسة تم عرض فيلماً يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي.

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