موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أمام نظيره ميدياما الغاني، فى المواجهة التى تجممع الفريقين في مستهل مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وميدياما يوم السبت المقبل بمواجهة دور المجموعات التى تجمعهما ضمنمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الخطيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق



وأكد محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، أنه يتابع بشكل دائم الحالة الصحية لنائبه العامري فاروق داعياً الله عز وجل أن يمن بالشفاء على العامري بعد مرضه بنزيف في المخ.

وقال الخطيب في كلمته لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع العادي اليوم السبت إن هناك تحسن بسيط في حالة العامري ولكنه بحاجة للدعاء.

وأضاف:" أرسلت تقرير طبي شامل لحالة العامري للطبيب الألماني الذي أجري لي عملية جراحية بالمخ عام ٢٠١٢، وأكد أن التعامل الطبي مع العامري، بمصر كان على أفضل ما يكون ولا يستطيع أحد أن يفعل أكثر من ذلك".

وواصل:" سوف نراقب الحالة الصحية للعامري بشكل مستمر وإن شاء الله يعود إلينا سالماً".