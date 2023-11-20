الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الموانئ البرية والجافة: إعفاء الفلسطينين من رسوم العبور وتسهيل كل الإجراءات لهم

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة انه في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتم تقديم اشكال مختلفة من الاجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات الي الجانب الفلسطيني وتسهيل اجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالاضافة الي تقديم الدعم والعون لهم واعفائهم من رسوم العبور .

txt

الوزير يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB التعاون في مشروعات النقل

txt

شرطة النقل تضبط 1647 قضية في 24 ساعة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة انواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي اطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .

اشار بيان الهيئة الى قيام ادارتي مينائي ) رفح - العوجة بسرعة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم الى الجانب الفلسطيني مع توفير اماكن لايواء سائقي الشاحنات بالاضافة الى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الاحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من والى الجانب الفلسطيني وتوفير اماكن لتسهيل متابعة اعمالهم وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لهم .
 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل اجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات باجمالي 219 طن بالاضافة الى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصاب 269 مرافق بالاضافة الى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجاري استمرار تقديم كافة انواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن .

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء صناعة النقل الجوي حول العالم

وزير النقل يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ويشهد استقبال وتفريغ السفينة EVER LEARNED

بيان عاجل من النقل بشأن اقتحام مزلقان السكة الحديد أو السير عكس

شعبة النقل: مصر تحظى بقطاعات واعدة للاستثمارات الأجنبية

التنمية المستدامة.. تحسين جودة الخدمات وكفاءة الاتصالات فى النقل الجوى.. أولويات الأجندة الأفريقية والبرنامج الإقليمى الموحد

وزير الطيران يبحث مع وزيرى النقل المغربى والسيراليونى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
الجريدة الورقية