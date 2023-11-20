السكة الحديد تعلن بيانًا مهمًا بشأن حجز القطارات من منافذ فوري ووكلاء البيع

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار.

وتؤكد الهيئه أنه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4قطارات VIP بالوجهه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وأكدت الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة.