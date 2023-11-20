فلسطين حاضرة فى افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربى فى دورته الثامنة

استضاف مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات حفل افتتاح فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربى فى دورته الثامنة والتى جاءت فى الفترة من 15 إلى 18 من نوفمبر الجارى، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والجهات المعنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية والسلام الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة..

تلاه كلمة الشاعر حسين القباحى، مدير بيت الشعر والذى طالب الجميع بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء فلسطين داعيًا الله لهم بالرحمة ومتمنيا الصبر لذويهم.

وتابع: فى مثل هذا الوقت منذ ٨ سنوات انطلقت شعلة الإبداع ومسيرة الحياة لفن الشعر وهو أهم فن عربى على الإطلاق، وذلك بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبترحاب من وزارة الثقافة المصرية.

وواصل حسين القباحى: يأتى هذا فى إطار التعاون والتنسيق بين بيت الشعر والعديد من المؤسسات ومنها كلية الفنون الجميلة تحت رئاسة عميدها الدكتور أحمد محيى حمزة.

ورحب القباحى بضيوف مهرجان الأقصر للشعر العربى ومنهم الفنانون التشكيليون العرب: الفنانة نجاة مكى، والفنانة نجوى رشيد والفنانة منى مبارك وغيرهن، وأكد أنه:» لا يمكن أن نغفل فى هذا الحشد عمداء الكليات وعلماء الأزهر وأبناءنا الطلاب وكل من قدم للمشاركة فى مهرجان الشعر العربى..

وتحدث القباحى عن مبادرة بيوت الشعر، مشيرًا إلى أنها سبعة بيوت أنشئت طبقاً لمبادرة كريمة من الشارقة، وإن هذه البيوت وخصوصًا بيت شعر الاقصر يقدمون أجيالا جديدة فى المشهد الشعرى العربى.

وواصل: نتعاون مع كل المؤسسات مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة الاقصر وجامعة جنوب الوادى، مكتبة مصر العامة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، نتعاون بروح منفتحة تسعى لتوسيع دائرة الضوء وتقديم العديد من الأصوات الجديدة..

واختتم:«ممتن للشعراء الذين شرفونا بالقدوم للمهرجان من ٢١ محافظة، والحقيقة أن اختياراتنا ورغبتنا فى تمثيل كافة الأجيال أنتجت ٢١ محافظة مصرية ممثلة فى جيل عظيم وإن دل ذلك فإنما يدل على حقيقة أن مصر المبدعة التى قدمت الكثير لازالت تقدم وتعطى وتضيف لرصيدها الإبداعى.

أعقبها كلمة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ومما جاء فى كلمته: تمضى مسيرة الشعر بكل ثقة واعتزاز وتعد له المهرجانات والأمسيات على مدى اتساع الوطن ونحن اليوم فى محطة جديدة من مهرجانات الشعر العربى وحطت الرحال بجمهورية مصر العربية بعد تطواف بالدول العربية.

وتابع: تستقبل الاقصر المهرجان بكل ترحاب وهى التى احتشدت بالقوافى من خلال النشاط الدؤوب لبيت الشعر فعلى مدار ٨ سنوات احتضن بيت الشعر عدداً من الشعراء والأدباء والنقاد أغنوا بنتاجهم المشهد الثقافى حتى أصبحت الأقصر قبلة للشعر فى هذا القطر العزيز..

وواصل: ويستكمل بيت الشعر نشاطه بالمحافظات مكرمًا الأدباء فى كل مكان، ومن دواعى السرور أن نرى هذا العطاء المتجدد فى مشاهد تعبر عن أهمية اللقاءات الأدبية وهذه مناسبة عزيزة نتقدم فيها بالشكر لوزارة الثقافة المصرية وللمؤسسات الثقافية والأكاديمية، الأمر الذى يرسخ العلاقة بين الإمارات ومصر تحت رعاية القيادة الرشيدة فى البلدين.

أعقب حفل الافتتاح الأمسية الشعرية الأولى فى المهرجان والتى شارك فيها كل من الشعراء: جعفر أحمد حمدى، عبدالله عبدالصبور، محمد عرب صالح، محمود عبدالله، وأدار الأمسية الشاعر حسن عامر. حيث تسيدت قصائد دعم القضية الفلسطينية الأمسية.

وفى اليوم التالى للمهرجان نظم بيت الشعر بالأقصر جلسة نقدية تحت عنوان: «بنية الخطاب الشعرى فى القصيدة العربية»، وتحدث فيها كل من الدكتور أشرف عطية، والدكتور محمد عبدالباسط عيد، وأدارها الدكتور محمد أبوالفضل بدران..

كما استضاف المهرجان حفل توقيع 6 دواوين من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة إلى جانب معرض إصدارات المجلات الثقافية لدائرة الشارقة.

جدير بالذكر ان كلية الفنون الجميلة قد استضافت بمقرها بمحافظة الأقصر ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين وكلية الفنون الجميلة بمشاركة 25 فناناً تشكيلياً.

أعقب افتتاح المعرض الأمسية الشعرية الثالثة من المهرجان والتى شارك فيها كل من الشعراء إيهاب عبدالسلام، وعبدالرحمن الطويل، وعمرو البطا، وفارس خضر، وجيهان بركات، وعبدالنبى عبادى، وأدارها الشاعر محمود الكرشابى.

وبعد الأمسية كان هناك تكريم من مهرجان الأقصر للشعر العربى لكل من الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد سمير قوميسير عام الملتقى، وعدد من الأساتذة بكلية الفنون الجميلة.

كما تم تكريم الفائزين بجوائز مالية فى مسابقة الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر من طلبة كلية الفنون الجميلة، أعقبه تكريم الشعراء فى الأمسية الشعرية الثالثة وهم إيهاب عبدالسلام، وعبدالرحمن الطويل، وعمرو البطا، وفارس خضر، وجيهان بركات، وعبدالنبى عبادى.