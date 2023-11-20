الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يستهدف تهجير شعبنا من قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

txt

اشتية: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتج سلامًا

txt

اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين

ودعا الشعب الفلسطيني للصمود والثبات، وأن يظل باقيا في أرضه.

وأكد أن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وانتقد اشتية تجاهل إسرائيل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. 

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي. 

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

 

.

مواد متعلقة

القومي للمرأة يناقش ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية

محمد أشتية: الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال

محمد أشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

محمد اشتية: نبذل كل ما في وسعنا للوقف العدوان على غزة

اشتية: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتج سلامًا

اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لضم المناطق "ج" وهي جزء لا يتجزأ من أراضي فلسطين
الجريدة الورقية