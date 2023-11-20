رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يستهدف تهجير شعبنا من قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

ودعا الشعب الفلسطيني للصمود والثبات، وأن يظل باقيا في أرضه.

وأكد أن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وانتقد اشتية تجاهل إسرائيل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

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