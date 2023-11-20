لليوم الثانى على التوالى. إستمرار رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع وميادين البحيرة

لليوم الثانى على التوالى تشهد محافظة البحيرة امطار متوسط على مدن ومراكز المحافظة تتفوات شدتها حيث تشهد المدن القريب من السواحل الشمالية مثل رشيد وادكو والمحمودية وكفر الدوار امطار غزيرة وعلى فترات اكبر وكما تشهد المدن والتى توجد بوسط المحافظة مثل دمنهور عاصمة الاقليم وابوحمص وابوالمطامير وحوش عيسى وايضا المدن الجنوبية مثل الدلنجات وكوم حماده وايتاى البارود ووادى النطروان امطار متوسطة وتكون متوافته فى عراز الامطار ومن جانبها أكدت الدكتوره/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لليوم الثانى على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب

حيث يتم رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار وفقاً لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1300معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول

وشددت نائب محافظ البحيرة على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة لعدم تعطيل الحركة المرورية .