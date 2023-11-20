نجوى إبراهيم تنفجر غضبًا وتصدم الجمهور بإصابتها بمرض خطير.. هموت قريب وهعتزل الأسبوع المقبل

أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بعدما كشفت عن إصابتها بمرض خطير، بينما كانت ترد على منتقديها من رواد السوشيال ميديا، وذلك خلال تقديمها حلقة برنامجها "بيت العز" المُذاع عبر إذاعة راديو "نجوم FM".

نجوى إبراهيم تنفجر غضبًا في وجه منتقديها

وجهت نجوى إبراهيم، إلى منتقديها من رواد السوشيال ميديا، رسالة شديدة اللهجة تحمل في فحواها معاني مؤثرة، إذ أفصحت عن معاناتها مع مرض السرطان لسنوات طويلة، ما اضطرها للخضوع لعدد لا نهائي من العمليات الجراحية بهدف العلاج والتعافي التام من المرض.

نجوى إبراهيم

بدأت نجوى إبراهيم، رسالتها قائلة: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، عدد كبير يمكن 2000 نفر، منهم 500 لازم يتعالجوا، إنتوا عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟".

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تصدم الجمهور بإصابتها بمرض خطير: عندي 80 سنة وعيانة وهعتزل وهموت قريب

وأشارت نجوى إلى أنها تفكر في الإعتزال الأسبوع المقبل بسبب كم التعليقات السلبية التي تلقتها من منتقديها مؤخرًا. حيث قالت: "ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر على غيرها الابتسامة وليه لازم كل الناس اللي بتضحك تبقى سعيدة يبقى عندها ملايين؟ وليه ربنا مديها طلة أو قبول أو أي حاجة كويسة؟، ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وبسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد".

نجوى إبراهيم من برنامج بيت العز

واختتمت نجوى إبراهيم رسالتها قائلة: "انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟، أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكي.. حبوا بعض شوية".

نجوى إبراهيم

ما لا تعرفه عن نجوى إبراهيم

جدير بالذكر أن الإعلامية نجوى إبراهيم أولت العمل الإعلامي التليفزيوني اهتمامًا بالغاً، حيث قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية أبرزها "6/6"، و "صباح الخير يا مصر"، و"اخترنا لك"، و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر وحقق نجاحًا مبهرًا لأكثر من 5 سنوات متتالية.

نجوى إبراهيم

ومن أهم البرامج التي اشتهرت بها نجوى فؤاد برنامجي "صباح الخير" و"مساء الخير" اللذان قدمتهما مع "بقلظ"، لذا يُعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم "ماما نجوى".

بقلظ وماما نجوى

تولت نجوى تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل في عام 1998، ثم عملت لاحقاً في قناة دريم، بالإضافة إلى برنامج "بيت العائلة" على قناة النهار، ولكنها رفضت عرضًا من قناة روتانا للعمل بدلًا من الإعلامية هالة سرحان ، وتقدم حاليًا برنامج "بيت العز" عبر إذاعة نجوم FM.