مياه اسيوط:خروج مروق(١) بمحطة مرشحة الوليدية من الخدمة تنفيذاً لأعمال الغسيل والتطهير

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن خروج مولد رقم (١)محطة مرشحة الوليدية من الخدمة وضعف المياه عن الأدوار العليا بمنطقة الوليدية وذلك للبدء في أعمال الغسيل والتطهير لمدة 3 ايام من الساعة 8 مساء يوم الاثنين الموافق 2023/11/20 وحتى الساعة 8 مساء الخميس 2023/11/23، وذلك لأعمال التطهير في إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات.

وقال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن المحطة ستعمل بنصف طاقتها التصميمية 300ل/ث أثناء عملية غسيل وتطهير المروق وتوفير مروق رقم 2 كبديل مناشداً المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة التي أخطرت الشركة بها تزامناً مع البدء فى الأعمال التنفيذية طبقا للإجراءات الاستباقية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وتطمئن العملاء الكرام أن الشركة توفر سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة.

وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى، أو أى احتياج لسيارات مياه، كما تطمئن الشركة عملائها الكرام أنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة التأثير.