موعد مباراة إيطاليا وأوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

يحل المنتخب الإيطالي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، على نظيره المنتخب الأوكراني، والتي يحتضنها ملعب "باي آرينا" بتصفيات يورو 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024.

موعد مباراة إيطاليا وأوكرانيا و القناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1 ويعلق على المباراة، عصام الشوالي.

موقف منتخب إيطاليا في المجموعة

يخوض منتخب إيطاليا لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق نقطة واحدة لحسم التأهل ليورو 2024، أما منتخب أوكرانيا لا بديل أمامه سوى الفوز للتأهل.

ويحتل منتخب إيطاليا وصافة المجموعة بـ 13 نقطة، ويتساوى معه منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بـ 13 نقطة أيضًا.