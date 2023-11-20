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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 14.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين بصورة جماعية، وتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 25 ألف نقطة صعودًا.

ربح رأس المال السوقي للأسهم  14.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.695.3 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 25187 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.59%.

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