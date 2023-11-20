السيطرة على حريق مصنع منتجات جلدية في صفط اللبن

شب حريق هائل داخل مصنع لمنتجات الجلد ببولاق الدكرور، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بصفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارتين إطفاء.

ومن خلال المعاينة تبين نشوب حريق داخل مصنع لمنتجات الجلد بشارع السنترال والمكون من طابقين، وتم إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان



تعرض 3 أشخاص للإصابة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن المصابين هم كلًا من: عبدالناصر محمد عبدالمتعال، عمره 49 سنة، وإصابته بكدمات وكسور بالساقين وجروح متفرقة بالجسم، ويعمل دكتور واستشاري طب الأطفال جامعة أسوان، ونجله محمد عبدالناصر، عمره 14 سنة، وإصابته جروح قطعية بالساق الأيمن وكدمات بالجسم، وسمية محمود محمد، وعمرها 40 سنة وإصابتها باشتباه كسر بالساق الأيمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جرار ينهي حياة صغيرة دهسًا بالدقهلية

وفي واقعة أخرى، لقيت طفلة مصرعها دهسًا أسفل عجلات جرار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة، في محافظة الدقهلية، وجرى التحفظ على الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة أسفل عجلات جرار.

انتقل على الفور؛ ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة "رودينا محمد بركات"، 9 أعوام تلميذة بالصف الرابع الابتدائي دهسًا أسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنزلة.

تم التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.