الوصفة السحرية.. مسلسل جديد لـ شيري عادل ديسمبر المقبل

تواصل شيري عادل تصوير أجدد أعمالها الدرامية، "الوصفة السحرية- (لزواج ناجح)، والذي من المقرر عرضه ضمن الموسم الشتوي في ديسمبر المقبل، وحرصت شيري عادل على الاحتفال بعيد ميلاد مؤلفة العمل دعاء عبد الوهاب التي تشرف على كتابة مسلسل الوصفة السحرية، وشاركت "شيري" صورة الاحتفال بقالب كعك كبير يحمل اسم العمل والمؤلفة دعاء عبد الوهاب.

وكانت شيري عادل قد نشرت أيضًا عبر حسابها، صورة من كواليس العمل، تجمعها بالمخرج خيري سالم، معلقة عليها: "الوصفة السحرية، مع المخرج المتميز جدا خيري سالم".

قصة مسلسل الوصفة السحرية - (لزواج ناجح)..

تدور قصة مسلسل الوصفة السحرية حول المشاكل الزوجية، وعما إذا كان يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟ ، كما يناقش العمل المشاكل الزوجية بأسلوب عصري من خلال إحدى الشركات التي تقدم استشارات زوجية ويجسد إسلام جمال دور لايف كوتش ضمن أحداث المسلسل، والعمل مكون من 45 حلقة.

الوصفة السحرية - لزواج ناجح هو عمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب.

وانتهت شيري مؤخرًا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذي تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوي وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

والثاني هو فيلم "عادل مش عادل" بطولة كل من: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أو الانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.