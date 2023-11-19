وكيل جيلي يطرح جيومتري سي "فيس ليفت" موديل 2024 الكهربائية في مصر

فتحت شركة أبوغالي موتورز، وكيل سيارات چيلي في مصر، باب الحجز للسيارة Geometry C Facelift والتي تقدم لأول مرة في مصر بموديل 2024، عقب النجاحات التي حققتها السيارة في مصر منذ اطلاقها في فبراير الماضي.

Geometry C

وتنتمي السيارة Geometry C لفئة السيارات الكروس أوڤر مُدمجة الحجم الكهربائية بالكامل، ويتم إنتاج وتصنيع السيارة في الصين، وتُقدم السيارة في السوق المحلي كأول سيارة كهربائية للمنافسة في الشريحة المتوسطة، ويعد تقديمها بمثابة بداية عصر التحول للطاقة النظيفة في قطاع السيارات.

المواصفات



تعتمد سيارة چيلي چيومتري سي على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات، يولد قوة تعادل 201 حصان ، وعزم 310 نيوتن.متر، وتأتي السيارة بخيار أكبر من البطاريات بسعة 70 كيلووات/ساعة بمدى 550 كم، ويستغرق شحنها 7 ساعات تقريبًا بشاحن بطيء، ويستغرق شحنها حتى 80% بشاحن سريع 40 دقيقة تقريبًا.



وتتميز چيلي چيومتري سي بتصميم خارجي عصري بملامح كهربائية صريحة، كما أن خطوط السيارة رياضية إلى حد كبير والسقف المائل يجعلك تشعر بالروح الرياضية. وبالإنتقال للمقصورة الداخلية سوف تتأكد من شعورك بالعصرية والرياضية، خاصةً مع الكونسول الوسطي المرتفع والإضاءة الداخلية.

وبنظرة واحدة إلى المركبة تكفي لاستشعار طابع الخيال العلمي في كل زاوية منها، بوجود هيكل يجمع ما بين البساطة والملامح المستقبلية؛ إذ أن المساحة الخارجية مليئة بالانحناءات والخطوط الحادة المدروسة مع واجهة أمامية تزداد بمصابيح LED مسحوبة للأعلى بطريقة جذابة، كما يظهر السقف البانورامي المتسع من بين خطين انسيابين يمتدان من بداية السيارة وحتى الجهة الخلفية، أما العجلات فيمكن الحصول عليها بمقاس 18 بوصة.

أبعاد چيلي چيومتري سي موديل 2024

تقدم السيارة چيلي چيومتري سي موديل 2024 بطول: 4432 مم، وعرض: 1833مم، وارتفاع 1560مم، وقاعدة العجلات:2700 مم.

تجهيزات السيارة

الكثير من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من مستوى المتعة والسهولة أثناء التنقل من مكان إلى آخر، كما أن النقاط التالية تكشف قدرة چيلي على أن تجمع التطور التقني والاستدامة في حيّز واحد:



مقاعد جلدية فاخرة باللون البني أو الاسود

مقاعد أمامية مزودة بخاصية التهوية و التدفئة

مقعد السائق قابل للحركة في 6 اتجاهات مختلفة بشكل كهربائي

شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تتوسط المقصورة وتعمل باللمس

شاشة مقاس 5 بوصة لعرض الإعدادات الرقمية

إضاءة محيطية قابلة للتعديل ومزودة بمؤثرات صوتية

نظام Bose مع 8 مكبرات للصوت

خاصية الدخول بدون مفتاح

فتح وإغلاق السيارة عن بُعد

شحن لاسلكي للهواتف الذكية

Geometry C

وسائل الأمان في چيومتري سي



أنظمة الآمان والمساعدة للسائق التي حققت تقنيات حديثة بشكل قياسي أو اختياري جعلت تجربة القيادة على متن السيارة مفعمة بوسائل الراحة والآمان:

نظام التحكم في السرعة

نظام الأوتو هولد

نظام المكابح المانعة للانغلاق

نظام الثبات الإلكتروني

نظام التحكم في الجر

نظام التحكم عند النزول من المرتفعات

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام مراقبة النقاط العمياء

خاصية التعرف على الحد الأقصى للسرعة

نظام الكشف عن الأجسام المتحركة

كاميرا محيطية 360 درجة



تتوفر السيارة بفئتين بضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 150,000 كم, كما يوفر الوكيل أبوغالي موتورز لسيارات چيلي في مصر شبكة كبيرة من مراكز الخدمة المعتمدة لتوفير الصيانة اللازمة لسيارات چيلي في جميع أنحاء مصر وتوفير أكبر قدر من الراحة للعميل من خدمات ما بعد البيع بالإضافة إلى خدمات الإستبدال للسيارات المستعملة.

أسعار جيلي جيومتري سي فيس ليفت

سعر السيارة للفئة GF 1,699,900 والفئة GF+ 1,799,900 قريبًا بمعارض چيلي أبوغالي موتورز.