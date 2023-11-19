بنك قناة السويس يرفع أرباحه 85% خلال 9 أشهر

رفاعى: المركز المالى يرتفع 23.5% بزيادة الودائع 14%

أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن صافى أرباح البنك ارتفع إلى 1.36 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 85%.

وقال رفاعى إن هذا جاء مدعوماً بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ1.3 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2022.

وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157% ليصل إلى 515 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ200 مليون جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2022.

لفت إلى ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.

وأضاف رفاعى أن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، فى حين ارتفع إجمالى قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 3.6 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزى المصرى وهى 25%، وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة التنوع فى التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده فى دعم الاقتصاد الوطنى.

ويذكر أن عدد فروع البنك تصل إلى 50 فرعاً موزعه على محافظات الجمهورية لخدمة عملاء البنك التى تزداد بقوة.

وحصل البنك عدة جوائز مرموقة، منها جائزة من مجلة «International Business Magazine» لأسرع البنوك نمواً فى مصر لعام 2023 وجائزتان من مجلة «WorldBusiness Outlook» جائزة لأفضل بنك اداءً فى مصر لعام 2023 وجائزة لأفضل رئيس تنفيذى فى مصر لعام 2023.

وانضم بنك قناة السويس إلى قائمة «فورتشن 500 العربية» لعام 2023 لأول مرة، والتى تشمل أكبر 500 شركة فى المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022.