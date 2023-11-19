وكيل «شباب ورياضة شمال سيناء» يتابع تفعيل غرف العمليات لمواجهة تغيرات الطقس

أكد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مواصلة غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عملها مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب، لمواجهة آثار تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، توجيهاته لمديرية الشباب والرياضة بالمدن والمراكز، منذ بداية تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة تتبعات سقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.

وشدد وكيل وزارة الرياضة على فصل التيار الكهربائي وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الشباب التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.