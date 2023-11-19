أسيوط تختتم برنامج تدريب مهني مجاني في الخياطة والتفصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، اختتام فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني في مهنة التفصيل والخياطة، الذي نفذته مديرية العمل في وحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، في إطار مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ومهنتك مبادرة مستقبلك التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل في المحافظات المختلفة وتحت إشراف الوزارة المركزية إدارة التدريب المهني، ضمن خطة التدريب المهني لعام 2024/2023 والتي أقرتها الإدارة ويجري تنفيذها في مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح علي سيد، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن الدورة التدريبية بشقيها النظري والعملي، تمت من خلال نظام الساعات التدريبية المعتمدة وأن هذه الدورات التدريبية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتحصل الفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظات لتكون مصدر دخل مهم في المستقبل القريب، علماً أنه عند انتهاء الدورات التدريبية تحصل الخريجة على شهادة معتمدة من الإدارة تفيد اجتياز الدورة بنجاح بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية.