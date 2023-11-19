بعد نجاح "صوت وصورة" حنان مطاوع تحتفل بـ لوك جديد

نشرت الفنانة حنان مطاوع عددًا من الصور الجديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وظهرت حنان بلوك جديد وشكل مميز، وعلقت قائلة: "صباح الخير والنجاح على الجميع"، حيث تحتفل بنجاح مسلسل صوت وصورة الذى يعرض على قناة dmc، ومنصة watch it، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

ويشارك حنان مطاوع البطولة كل من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، وغيرهم.

تدور الأحداث حول رضوى ، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.