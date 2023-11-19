موعد مباراة مصر والمغرب في بطولة شمال افريقيا والقنوات الناقلة

تلقى منتخب مصر تحت 20 عام الهزيمة من نظيرة التونسي برباعية، ويستعد لمواجهة الختام امام نظيرة المغربي بالجولة الرابعة من منافسات بطولة شمال افريقيا المقامة في تونس.

تستضيف تونس بطولة شمال افريقيا خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري، وتضم المسابقة كل من منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا، بجانب منتخب مصر.

موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة

من المقرر ان تقام مباراة مصر ضد المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الكرم الاصطناعي.

وتنطلق مباراة مصر والمغرب في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على ان تنقل المباراة من خلال قناة اون تايم سبورت الثانية مباشرة في مصر.

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار وهزيمة، بفارق 5 نقاط عن منتخب تونس المتصدر للمسابقة، ثم يأتي منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

تعادل منتخب مصر تحت 20 عام مع ليبيا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، بينما حقق الانتصار في الجولة الثانية علي نظيره الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، ثم خسر من تونس في الجولة الثالثة برباعية مقابل هدفين.