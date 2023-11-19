مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرستي الوحدة المجمعة الإبتدائية والثانوية التجارية

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، جولة تفقدية بمدرستي الوحدة المجمعة الابتدائية المشتركة ببهجورة، والتجارة الثانوية ببهجورة، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والوقوف على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد الحلول السريعة.

وتفقد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، والمعامل، والمكتبة المدرسية، وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وتابع السجلات المدرسية وسجلات تحضير المعلمين، وسجل زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة.

وشدد وزيري، علي ضرورة تفعيل وحدة التدريب، وتفعيل النوبتحيات اليومية، والاهتمام بالسجلات المدرسية وترقيمها وختمها، مؤكدا علي ضرورة الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية لمسؤولي وحدات التدريب بالمدارس، مع التشديد على توزيع حصص الاحتياط مع بداية اليوم الدراسي، وتفعيل الإشراف اليومي.

وأكد المدير العام، ضرورة حصر الغياب الفعلي ، وتفعيل الأنشطة التربوية، والمشاركة في المسابقة، والتخلص من المباني العشوائية، والاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وفقا للكتاب الدوري المنظم لذلك.

وفي سياق آخر أدي مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي ومرافقوه، و محمد عبد الصبور موجه أول اللغة العربية، وعدد من الموجهين، واجب العزاء في طه عبده موجه اللغة العربية الذي وافته المنية أمس السبت بديوان العائلة بقرية نجع النجار التابعة لمركز نجع حمادي.